Barry naar België: 17e-eeuws beeld krijgt CT-scan in Gent voor onderzoek naar leeftijd

Het 17e-eeuwse houten beeld Barry had deze week een bijzonder uitstapje. Het beeld dat vorig jaar voor de kust van Texel werd opgevist door Wieringer vissers was namelijk uitgenodigd bij de Universiteit Gent voor een CT-scan. De twintigjarige student Febe Hofman zoekt daarmee uit hoe oud het hout is waar Barry van is gemaakt. Dat kan namelijk wel nóg veel ouder zijn.

Foto: Tjeerdo Wieberdink, Febe Hofman en Toon Gheyle met Barry - NH Media / Kelly Blok

Op de campus van Universiteit Gent wordt Barry met veel enthousiasme verwelkomd door een aantal professoren én student Febe Hofman. Het beeld is namelijk die kant op gekomen om door een CT-scan te gaan, zodat gekeken kan worden hoe oud het hout van Barry is. Het was een uitnodiging die Tjeerdo Wieberdink van stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen -waar Barry tentoon wordt gesteld - met beide handen aangreep. De uitkomst van dit onderzoek kan namelijk nog best bijzonder worden. Het is al bekend dat Barry ergens rond 1650 als ornament op een trap buiten op het middendek van een schip heeft gestaan, maar het hout van Barry kan nog wel eens een stuk ouder zijn.

En met behulp van een CT-scan kan daar hopelijk binnenkort antwoord op gegeven worden. Studenten als Febe, die zelf archeologie studeert, krijgen de kans om objecten zoals Barry door deze scan te halen. Dit gebeurt allemaal in het UGCT-UGENT-Woodlab, een laboratorium voor houttechnologie. En werkt dat dan precies hetzelfde als een CT-scan die uitgevoerd wordt bij de mens? Bijna, legt professor Jan Van der Bulcke uit: "In het ziekenhuis gaan we de patiënt niet ronddraaien, maar hier hebben we Barry wel rondgedraaid. Maar het basisprincipe van het gebruik van x-stralen om in een object te kijken is wel hetzelfde." Benieuwd hoe Barry door de CT-scan gaat? Bekijk dan onderstaande video (tekst gaat door onder de video).

Barry gaat door de CT-scan in Gent - NH Nieuws

Na ongeveer twee uur is elk deeltje van Barry door de CT-scan gegaan. Op de computer valt al goed te zien dat de scan duidelijke dwarsdoorsnedes van Barry heeft gemaakt en zijn de jaarringen ook goed te zien. Maar een jaartal valt nog niet meteen te vertellen. Daar gaan Febe en haar professoren de komende weken mee aan de slag. Romeins schijfwiel En na Barry houdt het werk niet op, maar volgen er nog meer houten voorwerpen die allemaal door de CT-scan gaan voor Febe haar onderzoek. "We hebben bijvoorbeeld nog een stuk van een schip en een Romeins schijfwiel", vertelt ze.

Het meewerken aan zo'n project valt erg bij de student archeologie in de smaak. "Ik vind dit momenteel wel heel spannend, maar kijk uit naar het resultaat. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen", vertelt ze dan ook. Nóg een scan Maar het is niet bij één scan gebleven voor Barry, want vorige week was het beeld ook al te gast bij de Hanzehogeschool in Groningen. Het beeld ging hier door een ander soort CT-scan, namelijk het soort dat ook gebruikt wordt voor scans bij mensen. Barry kon hier dus rustig blijven liggen en werd niet rondgedraaid, zoals in Gent het geval was. Bij deze scan werd niet alleen gefocust op jaarringen, maar op pigment. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Barry door de CT-scan in Groningen - Tjeerdo Wieberdink