Beladen herdenking Kristallnacht in Portugese Synagoge in Amsterdam

Het is donderdag precies 85 jaar geleden dat in Duitsland duizenden synagogen, Joodse woningen, winkels en scholen werden vernield en in brand gestoken. Tijdens deze nacht, die de boeken inging als Kristallnacht, kwamen honderden Joden om het leven. Door de oorlog in de Gazastrook is de herdenking in de Portugese Synagoge dit jaar drukker, maar ook spannender dan ooit.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 vonden er in heel Duitsland massale aanvallen plaats op Joodse instellingen en synagogen. Er vielen honderden doden en duizenden gewonden en de nazi's voerden meer dan 30.000 mensen af naar concentratiekampen.

Door de oorlog in de Gazastrook is de belangstelling voor de herdenking is dit jaar groot. De Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein is zit tjokvol mensen die samen de Kristallnacht herdenken. Tegelijkertijd heerst er spanning rondom de veiligheid en heeft de organisatie meerdere bedreigingen heeft gekregen.

"Dat zijn we gewend", zegt Hans Weijel van het Centraal Joods Overleg. "Mijn kinderen zijn gewend dat er marechaussee met wapens staat als ze naar de synagoge gaan. Maar dit is extra spannend, en er zal ongetwijfeld meer beveiliging zijn. Maar we hebben altijd gezegd 'we moeten het juist nu door laten gaan en niet wijken voor gekkies'. En we hebben de bescherming van de overheid en de gemeente."

800% meer antisemitisme

Sinds het conflict in de Gazastrook weer is opgelaaid, voelt de Joodse gemeenschap in Amsterdam zich steeds meer in het nauw gedreven. Dat blijkt ook uit onderzoek van het AD: dat berekende dat het aantal antisemitische incidenten in oktober met 800% is gestegen ten opzichte van de maanden ervoor. Burgemeester Halsema reageerde geschrokken en sprak van een 'nationale schande'.

In Groningen werd besloten om de stille tocht voorafgaand aan de Kristallnachtherdenking te schrappen in verband met de oorlog en in Breda werd het herdenkingsprogramma verkort van vier dagen naar één dag. In Het gesprek met de Burgmeester zei Halsema er alles aan te doen om de herdenking door te laten gaan, "omdat ik het heel belangrijk vind dat deze herdenkingen, juist in deze tijd, wél doorgaan", aldus Halsema.