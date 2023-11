AZ op rand van uitschakeling na nipte nederlaag tegen Aston Villa in Conference League

In de Conference League heeft AZ met 2-1 van Aston Villa verloren. Beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht, maar in de slotfase werd Ollie Watkins de matchwinnaar voor de thuisploeg. Overwinteren in Europa is voor AZ nu zo goed als onmogelijk.

Na rust werd AZ sterker. Op randje buitenspel maakte Pavlidis de openingstreffer voor AZ. De Griek werd weggestoken en rondde uiterst koel af: 0-1. De VAR moest er nog wel aan te pas komen, maar keurde het doelpunt goed.

Lang konden de Alkmaarders niet genieten van de voorsprong, want in de zestigste minuut was het Diego Carlos die uit een onterechte corner binnen wist te koppen. De scheidsrechter kende een hoekschop toe, omdat het leek alsnof Jordy Clasie een inzet over werkte, maar Kamara schoot zelf over. Vervolgens werkte Carlos de bal binnen nadat de Alkmaarse defensie het even af liet weten.

Aston Villa op rozen

Hoewel een gelijkspel een prima resultaat voor AZ was, ging het alsnog kopje-onder. Met nog zo'n tien minuten te gaan kwam Aston Villa op voorsprong. Ollie Watkins kopte binnen na een fraaie pass van Douglas Luiz. AZ ging op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagde daar niet in.

Legia Warschau blijft na de 2-0-zege op Zrinjski Mostar koploper in groep E van de Conference League. AZ staat laatste op zes punten achterstand van Legia Warschau en Aston Villa. Met nog twee wedstrijden te gaan, wordt overwintering een hele lastige opgave voor AZ. Vorig jaar reikte AZ nog tot de halve finales van de Conference League.

Opstelling: Ryan; Sugawara, Bazoer, Martins Indi, Møller Wolfe; Clasie (Dantas/88), Mijnans (Odgaard/88), De Wit (Mihailovic/66); Sadiq (Poku/69), Pavlidis, Van Bommel (Van Brederode/69).