Laag leerlingenaantal doet kleinste school van Noord-Holland nu toch écht de das om

Met 33 leerlingen is het de kleinste school van Noord-Holland, en dat probleem zorgt er nou precies voor dat de Michaëlschool in Zuidschermer moet sluiten. De koepel 'moet erkennen dat het niet langer lukt om de maatschappelijke taak uit te voeren.'

De directe aanleiding is het vertrek van drie medewerkers: twee leraren en de directeur van de school. "Het huidige personeelstekort in Nederland en in de regio maakt het onmogelijk om het team voor de komende tijd op stabiele manier te versterken met nieuwe medewerkers." Daarmee is het lot van de school volgens mediapartner Streekstad Centraal bezegeld.

De onderwijskoepel heeft samen met de gemeente Alkmaar besloten dat de school al vanaf begin 2024 zou moeten sluiten. "Blosse [de scholenkoepel, red.] moet erkennen dat het niet langer lukt om de maatschappelijke opdracht 'het bieden van goed onderwijs' op deze locatie uit te voeren."

Ouders weerbaar

De enige hoop? Als er op hele korte termijn nieuwe leraren gevonden zouden worden, kan de school mogelijk openblijven. De gemeente en de scholenkoepel zien dat scenario niet rooskleurig in, maar ouders lijken te denken dat het nog mogelijk is, volgens Streekstad Centraal.

Met een leerlingenaantal dat consequent rond de 30 leerlingen schommelt is er al vaker met sluiting gedreigd voor de Michaëlschool. Ouders hebben toen ook al acties ondernomen om de school open te houden, altijd met succes.