Precies 40 jaar na ontvoering zijn de verdwenen Heineken-miljoenen nog steeds een mysterie

Tig films en boeken zijn er al over de Heineken-ontvoering uit 1983 gemaakt en geschreven. Toch was het volgens twee journalisten van Follow the Money tijd voor een nieuw hoofdstuk. Vandaag, precies 40 jaar later, komen ze met een boek en een podcast over het verdwenen losgeld.

"Er waren eerder ontvoeringen geweest, ook hier in Amsterdam. Dat waren voorbeelden voor de Heineken-ontvoerders. Die dachten: dat kunnen wij ook. En vandaag, precies 40 jaar geleden, hebben ze 'm te grazen genomen en meegesleurd naar een industrieterrein in Amsterdam-West", vertelt journalist Harry Lensink. "Zijn chauffeur zag dat hij werd aangevallen en wilde hem helpen, toen werd hij ook getackeld en in een busje gestopt", vertelt zijn collega Sophie Blok. Drie weken lang hield de ontvoering het land in zijn greep. "Uiteindelijk is er 35 miljoen gulden door het Heineken-concern betaald. Dat hebben de ontvoerders in ontvangst genomen, maar uiteindelijk zijn ze tegen de lamp gelopen", zegt Lensink. 27 miljoen werd teruggevonden, de overige 8 verdween spoorloos. Waar dat losgeld uiteindelijk terecht is gekomen, is zowel het uitgangspunt geweest voor het boek dat Lensink schreef, als voor de podcast die Blok maakte.

"' Het is inmiddels een oude man, dus ik was niet bang voor hem" Sophie Blok, Journalist bij Follow the Money

De journalisten spraken met meerdere bronnen voor het verhaal. Waaronder een van de ontvoerders, Jan Boellaard. "Wij vonden dat heel bijzonder. Hij komt lastig uit zijn woorden, maar om uit eerste hand te horen hoe hij Heineken heeft meegenomen was heel bijzonder", zegt Lensink. "Het was best spannend, ja. Maar het is inmiddels een oude man, dus ik was niet bang voor hem ofzo", vertelt Blok. Lensink denkt niet dat de man na al die jaren berouw heeft van zijn daad: "Die indruk kreeg ik niet. Hij zei zelfs dat het niets was in vergelijking met wat voetballers tegenwoordig verdienen", aldus Lensink. Op de vraag hoe de criminelen bij het bedrag van 35 miljoen gekomen waren, zei Boellaard dat ze precies het maximale gewicht hadden berekend dat de groep kon dragen. Witwassen

Het ontvoeringsverhaal is nog steeds relevant vertellen Blok en Lensink. Dat komt omdat er nog steeds gezocht wordt naar het verdwenen geld. Zo wordt Marcel Kaatee, eigenaar van twee gokhallen in het Wallengebied, verdacht voor het witwassen ervan. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de hallen officieel nog van Holleeder, vertelt Lensink.

Maar Lensink zelf heeft daar in zijn onderzoek nog geen bewijs voor gevonden: "We hebben een redelijk vermoeden wat er met het geld is gebeurd. Ik kan wel zeggen dat Willem Holleeder en Cor van Hout er goed van hebben geleefd. Of het daadwerkelijk in deze panden terecht is gekomen is lastig te zeggen, maar ik zie heel weinig bewijs", aldus Lensink.