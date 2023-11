Projectie op Amsterdams grachtenpand leidt tot opstootjes in de Jordaan

Een projectie op een pand aan de Prinsengracht heeft gisteravond voor veel commotie en zelfs een klein opstootje gezorgd. Een bestuurder van een gehuurd busje met een beamer was verantwoordelijk voor de projectie, maar wat zijn bedoeling was blijft een raadsel.

Verschillende bewoners spraken de bestuurder aan. Hij zei in het Engels dat hij een vergunning had om te projecteren, maar zou die niet hebben willen laten zien. "Het liep uiteindelijk uit op een handgemeen", vertelt de buurtbewoner die de man als eerste sprak. "Een hele dappere buurtgenoot heeft hem uiteindelijk twee ouderwetse Jordanese opstoppers verkocht. En daarna is die man vertrokken. We hebben nog geprobeerd hem tegen te houden. Diezelfde buurtbewoner is toen voor de auto gaan staan."

Volgens de bewoner die de man sprak had de politie wel alle reden om de man te controleren. Hij belde gisteravond het alarmnummer, net als zeker een andere bewoner. Toch waren agenten niet op snel genoeg op de locatie. Een politiewoordvoerder laat wel weten dat agenten nog in de omgeving hebben gezocht, maar ze konden hem niet meer vinden. De politie heeft niet de indruk dat het projecteren iets met het Anne Frankhuis te maken heeft en spreekt van een reclame-uiting.

"Ik vroeg me vanochtend af, hebben we niet handhaving die voor dit soort dingen bedoeld is", zegt de tweede buurtbewoner. "Dat er iemand komt om daar een eind aan te maken. Maar vooral als het uit de hand loopt. Want het kon niet doorgaan. Het was belachelijk. Belachelijke actie, ik kan het niet anders noemen."

Wijkagent

De politie laat verder weten dat de wijkagent nog wel de buurt in gaat om gesprekken te voeren over het incident. De wijkagent zal ook met medewerkers van het Anne Frank Huis praten.

Het bewuste kledingmerk kon vanmiddag nog niet op vragen van AT5 reageren. Het blijft dus nog de vraag of dat merk er inderdaad iets mee te maken heeft en of het daadwerkelijk de bedoeling was om reclame voor dat merk te maken.