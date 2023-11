Joris woog 180 kilo en heeft nu zijn eigen sportschool: 'Ik sprong bijna voor een trein'

Wellicht gaat er bij de naam Joris Janmaat wel een belletje rinkelen, want hij is inmiddels een bekende Hilversummer. In 2019 was hij namelijk volop in het nieuws vanwege een mislukte crowdfundingsactie. Hij wilde geld ophalen voor een peperdure buikwandoperatie nadat hij flink was afgevallen. De teller stond al op 2.000 euro, totdat de crowdfundingswebsite plotseling offline ging.

De wereld van Joris stortte op dat moment in elkaar, vertelde hij aan NH. Toch wist hij weer op te krabbelen. Hoe hij dat gedaan heeft en hoe hij uiteindelijk zelfs zijn eigen sportschool heeft opgericht, is te zien in bovenstaande video.