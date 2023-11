Daar is-ie dan: langverwachte nieuwe Zaanbrug komt in delen aan

Morgenochtend gaat het gevaarte door de Wilhelminasluis in Zaandam en onder de verschillende bruggen door naar de eindbestemming, de plek waar de oude Zaanbrug eerst ook lag. Die avond beginnen de werkzaamheden en worden de brugdelen één voor één geïnstalleerd.

Het hele weekend is er door de werkzaamheden geen ander scheepsverkeer mogelijk. Dat moet omvaren via Purmerend. Het is de bedoeling dat de inwoners van Wormerveer en Wormer begin komend jaar over de nieuwe Zaanbrug kunnen rijden, fietsen en lopen.

Bekijk hieronder de reportage die NH deze week maakte over de voorbereidingen op komend weekend.