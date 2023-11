Complete woningen vervoerd per schip naar Zaandam: snel, goed en duurzaam

In de Zaanse Rosmolenbuurt worden in no-time woningen uit de grond gestampt. Nou ja gestampt? Ze komen per schip over de Zaan en zijn gemaakt in een Brabantse fabriek. In slechts zeven weken tijd gefabriceerd en over 5 weken kunnen de bewoners er al in. In het totaal zullen er zo'n 90 woningen in de buurt geplaatst worden.