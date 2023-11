Amstelveense VVD-fractievoorzitter zegt alsnog sorry voor omstreden tweet over 'de moslims'

De Amstelveense VVD-fractievoorzitter Jet Smit gaat diep door het stof nadat ze in een bericht op X schreef dat ‘de moslims’ in Europa de macht willen overnemen. Eerder sprak ze nog over een typefout, maar na verontwaardiging in de raad bood Smit alsnog excuses aan.

Foto: Jet Smit - VVD Amstelveen

In een spijtbetuiging op de website van VVD Amstelveen schrijft Smit dat ze 'gevoed door emotie een waardeloze post' de wereld in heeft gestuurd'. Met de post heeft ze 'een grote groep mensen onterecht geframed en daarmee enorm gekwetst'. "Dit ben ik niet, zo sta ik niet in het leven", staat in haar verklaring.

"Laat Het Duidelijk zijn", tweette Jet Smit op X. "De Palestijnen zijn voor de moslims in Europa en Engeland een voorwendsel. Ze willen gewoon de macht overnemen."