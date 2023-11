Meerdere wegafsluitingen in Hauwert door werkzaamheden aan elektriciteitsnetwerk

Netwerkbeheerder Liander gaat de komende maanden werkzaamheden uitvoeren aan het stroomnet in de gemeente Medemblik. Vanwege het gebruik van een grote boor, wordt een gedeelte van Hauwert meerdere keren afgesloten voor het verkeer. Rond half december moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

De gemeente en Liander willen het spanningsnet verzwaren voor de stroom die wordt geleid vanaf een transformatorhuisje, naar bijvoorbeeld een bedrijventerrein of woonwijk. De werkzaamheden starten bij het elektriciteitsstation Zwaagdijk, en eindigen bij de Vok Koomenweg in Wervershoof.

"Voor de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van lange boringen", meldt een woordvoerder van de gemeente Medemblik. "Deze boringen hebben lengtes van ongeveer 500 meter en gaan via de Tuinstraat in Zwaagdijk en Hauwert onder de weg door. Omdat de boormachine zo groot is, moet Hauwert een paar keer worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer." Dit houdt ook in dat fietsers tijdelijk niet op de weg kunnen rijden.

Verkeersregelaars en omleidingen

De eerste afsluiting in Hauwert duurt van maandag 20 tot en met vrijdag 24 november. Dan wordt het gedeelte tussen de Hauwert 147 en Notweg afgesloten voor het verkeer. Drie weken later, van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 december, is de Hauwert afgesloten tussen nummers 125 en 139.

Gemeente Medemblik zet in deze periodes verkeersregelaars in om automobilisten en fietsers te wijzen op de afsluiting en omleiding. Netwerkbeheerder Liander plaatst borden op de weg, waarop een QR-code gescand kan worden voor meer informatie. Buurtbewoners, ondernemers en hulpdiensten worden ook via andere kanalen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

