Noord-Holland wil Tata Steel dwingen tot verduurzamen: maar verdeeldheid in de IJmond

Dat leverde het bedrijf veel kritiek op. De criticasters vinden dat er te weinig gebeurt en dat het bedrijf te veel tijd neemt om te vergroenen. Een beeld dat we in Noord-Holland ook terugzien. 65 procent vindt dat Tata Steel gedwongen moet worden om te vergroenen, terwijl 20 procent het daar niet mee eens. De overige groep heeft geen mening of is neutraal.

Vorige week diende het bedrijf het verduurzamingsplan 'Groen Staal' in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In het plan gaat het onder andere over het gebruik van waterstof in de fabriek, en het bouwen van een aantal overkappingen. Een miljardeninvestering waarvoor Tata ook overheidssubsidie zegt nodig te hebben.

Verdeeldheid in de IJmond

In de IJmond-gemeenten wordt er anders gedacht over de stelling. De inwoners uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk blijken behoorlijk verdeeld. De groep die Tata wil dwingen om te verduurzamen is met 47 procent veel minder groot dan in heel Noord-Holland. Daartegenover staat 45 procent die het niet eens is met de stelling. Ook veel meer dan in de rest van de provincie. Op zich is dat niet opvallend, de economische en culturele binding met de staalfabriek is groot in de IJmond.

