Haarlemmer Thomas schildert op televisie markante kop van oud-voetballer Robben

Het telefoontje kwam als een verrassing. En ja, hij moest er even over nadenken. Het komt niet elke dag voor dat kunstenaar Thomas Langeveld (39) uit Haarlem wordt gevraagd een bekende Nederlander te schilderen op tv. Dus nam hij de uitdaging aan. Vanavond is zijn kunstwerk van oud-voetballer Arjen Robben te zien in het tv-programma Sterren op het Doek.

Foto: Kunstschilder Thomas Langeveld doet mee aan Sterren op het doek. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Thomas mag er eigenlijk niks over zeggen. Hij mag in elk geval niet vertellen welk schilderij de voetballer naar huis heeft meegenomen. In het programma maken drie kunstenaars een portret van een bekende persoonlijkheid. Die moet de moeilijke keuze maken om één van de drie kunstwerken mee naar huis te nemen. De andere twee worden geveild voor het goede doel: het Jeugdfonds Sport en Cultuur. FC Groningen Zijn gezicht is een gesloten boek en verraadt niks van de uiteindelijke uitslag. Dat moet echt tot vanavond wachten. Wel licht hij een tipje van de sluier op door te vertellen over de locatie waar hij de voetballer voor het eerst ontmoette. “Van tevoren wordt niet verteld wie de persoon is. Wel dacht ik gelijk aan een voetballer omdat we naar het stadion van FC Groningen moesten komen.”

In zijn kunstschool Dara, wat staat voor Dutch Atelier of Realist Art, vertelt Thomas over de uitdaging om de bewegelijke Robben te vangen in een portret. “Hij heeft een kwartiertje stilgezeten. Daarna was hij 'full motion' in gesprek met Özkan Akyol, de presentator.” Ook begon het eventjes te regenen in het stadion, maar hij zag dat eerste moment toch als een voorstudie. “Ik had bedacht een voorstudie in houtskool te doen. En natuurlijk heb ik foto’s gemaakt.” Eenmaal thuis besloot hij iets groters te maken in olieverf. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: De tekenschool is knus ingericht met planten en gezellige zitjes. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

In het atelier dat met de planten en gezellige zitjes meer op een sfeervolle huiskamer lijkt dan op een tekenschool, ging hij voorzichtig te werk. Hij schilderde in het verhoogde hoekje, waar allerlei portretschetsen hangen van studenten en - niet onbelangrijk - een gordijn dat de ruimte aan het zicht kan onttrekken. Zodra de lessen begonnen, trok hij het gordijn dicht. Want geheimzinnigheid rondom het portret was en is nog steeds geboden. Autodidact Thomas richtte in 2018 met zijn vriendin een teken- en schilderschool op. Best bijzonder. Een groot deel van zijn leven was hij namelijk autodidact. Als kind tekende hij graag, zijn middelbareschooltijd was ietwat rumoerig: “Ik ben een paar keer gewisseld van school.” Daarom besloot hij op 16-jarige leeftijd fulltime te gaan werken. “Ik spaarde mijn geld op en ging als 17-jarige een jaar naar Australië. Daar verkocht ik portretten, maakte ik muurschilderingen in een hotel en zo verdiende ik mijn geld.” Tekst loopt door onder de foto.

Foto: De kunstenaar maakte het portret van Robben met olieverf. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Na een jaar was Langeveld terug bij zijn oude baas in Nederland om te sparen voor zijn volgende reis: naar Azië. "Eigenlijk was het een soort zakenreis waar ik veel inspiratie uithaalde. Nu nog steeds." Met zijn schilder- en tekenmateriaal onder de arm zat hij in cafés waar hij zijn portretten, landschappen en stillevens uitwerkte. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Thomas voor zijn tekenschool Dara. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Terug in Haarlem begon hij portretten te maken van popsterren. Die waren erg populair. Op een expositie in Antwerpen ontmoette hij een rijke Schot. “Die man was erg ingenomen met de portretten van de Rolling Stones. Hij vroeg me om naar zijn villa in Toscane te komen.” Vervolgens bleef hij twee jaar in Italië om daar in 2012 de klassieke kunstopleiding in Florence te volgen. “Best moeilijk om opeens iets van iemand anders aan te moeten nemen als je zelf al zolang hebt bedacht hoe het moet. Maar dat heb ik opzij kunnen zetten. Het was een hele goede basis voor mijn verdere werk.” Werk dat nu dus ook door de televisiemakers is opgemerkt. En hoewel Thomas even over het telefoontje moest nadenken, is de kunstschilder blij dat hij heeft meegedaan. “Het was weer een mooie ervaring. En Robben heeft een markante kop. Ik wist gelijk dat het een groot doek moest worden.” En meer verklapt de kunstenaar echt niet over het programma.