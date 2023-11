Plannen voor spoedplein Dijklander Ziekenhuis uitgesteld door hoge kosten

Stijgende bouwkosten, de hogere huurprijs van de grond en de eisen die voortkomen uit het vastgestelde Integraal Zorgakkoord staan een snelle realisatie van een zogenaamd spoedplein bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn in de weg. De komst van een centrale plek moet alle partijen voor acute zorg bij elkaar brengen. De verwachting is nu dat in 2025 wordt gestart met de bouw.