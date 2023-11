Vier jaar cel geëist voor Heemskerker (64) die jarenlang jonge broers misbruikte

Zo'n tien jaar geleden kwamen de broers als kinderen bij de man over de vloer. De jongens komen uit een groot Heemskerks gezin en hun ouders zouden geld- en alcoholproblemen hebben. De kinderen kwamen daardoor vaak bij de man over de vloer, hij gold als vriend van de familie. Vaak sliepen ze ook bij hem. De verdachte zei vandaag in de rechtszaal: ''Ik was als een vader voor ze.''

Stelselmatig misbruik

Maar daar zou het totaal niet veilig geweest zijn voor de broers, die inmiddels twintigers zijn. Hij zou hen, en ook hun oudste broer, stelselmatig in bed, op de bank of onder de douche hebben verkracht en misbruikt. De oudste broer is een paar jaar ouder dan de andere twee. Hij heeft geen aangifte gedaan, omdat hij er niet meer aan wil denken.

“Ik ben boos en gefrustreerd om wat je mij en mijn broertje hebt aangedaan”, zei de middelste vandaag via zijn advocaat in de rechtszaal. “Ik hoop dat je lang vast moet zitten en kan nadenken over je daden. Eigenlijk mogen mensen zoals jij niet vrij rondlopen.” Hij zegt nog vaak aan de daden te denken en heeft er veel last van.

Twee tegen één

De verdachte zegt het "verschrikkelijk te vinden dat hij zo denkt.” In eerste instantie ontkende de man alle aanklachten, maar later gaf hij toe dat hij met alle drie de broers tenminste één keer seksuele handelingen had verricht. Maar hij zei dat ‘het initiatief steeds bij de jongens vandaan kwam.’ Daarnaast ontkent hij de aanklachten. ''Ik denk dat het om geld gaat. Het is twee tegen één.''



Volgens de psycholoog is de verdachte Heemskerker 'tussen zwakbegaafd en gemiddeld’ en heeft hij een vorm van autisme. Hierdoor kan hij zich niet goed in anderen inleven. Zelf zag hij dat niet zo: “Ik zet anderen altijd op de eerste plek, dat is juist mijn probleem. Ik ben altijd de klos.”

Uitspraak

Het OM eis vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk voor de feiten. Het is niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met de politie: in 1992 zou hij al eens een waarschuwing hebben gehad toen hij een relatie aanknoopte met een 16-jarige jongen.