Alleen dit weekend nog: even wegdromen in Kunstcentrum De Kolk in Spaarndam

Het is een bijzondere combinatie in Kunstcentrum De Kolk in hartje Spaarndam: in de tentoonstelling Droom Met Open Ogen tonen drie kunstenaars hun werk. Kunstzinnige foto's, handwerken en opgezette dieren. Samengebracht door vrijwilliger en curator Emilie Patijn. Liefhebbers moeten snel zijn: dit is het laatste weekend van de expositie.

Dat een deel van de tentoonstelling bestaat uit opgezette dieren, is voor sommige bezoekers misschien even slikken. Maar de werken maken de kijker tegelijkertijd ontzettend nieuwsgierig. Zo staat er een opgezet kuiken op een voetstuk, met allemaal stoffen balletjes op het lijf en een ei onder de poot. In een andere ruimte vinden we twee opgezette fazanten.

Buiten is het koud en regenachtig, maar in de galerie staat de warme koffie al klaar en staan en hangen kunstwerken van - letterlijk - diverse pluimage. Emilie Patijn leidt rond en legt uit: "Ik begon met het werk van fotograaf Emilie Hudig. Ik ben vervolgens op zoek gegaan naar kunstenaars waarvan het werk bij dat dromerige gevoel past. Zo kwam ik terecht bij het fijne draadwerk van Heidi Koers en de opgezette vogels van Nicolette Swaak. Het fascineert me echt."

Patijn deed de kunstacademie in Rotterdam, studeerde drama in Engeland en Engels in Leiden. Ze werkt nu in de televisiewereld. "Ik hou ervan als woord en beeld bij elkaar komen. En dat gebeurt ook bij televisie."

De drie tentoongestelde kunstenaars maken compleet ander werk, maar de stukken passen wonderwel bij elkaar. Patijn: "Dat dromerige kom je hier in alle ruimtes tegen. In de donkere middenkamer hangen meer de nachtdromen, in de achterste ruimte laat ik wensdromen zien en in de zonnige voorkamer de dagdromen."

Het licht in die voorkamer kleurt op het moment overigens blauw. Er staat namelijk een grote steiger voor het pand, met een blauw doek ervoor. "Die stond er ineens", zegt Emilie Patijn. "We weten niet zo goed wat er gaat gebeuren. Misschien gaan ze schilderen. We hebben niets van de eigenaar gehoord."

Rotte kozijnen

Het pand kan ook wel een opknapbeurt gebruiken. Het hout van de kozijnen is in slechte staat en een likje verf is zeker geen overbodige luxe. Het gebouw aan de Westkolk werd in 2021 door de gemeente Haarlem verkocht aan een projectontwikkelaar.

Een woordvoerder van dat vastgoedbedrijf laat weten dat de komende weken hard wordt gewerkt aan die opknapbeurt. "We hebben het in deze staat van de gemeente gekocht. Het duurde helaas even voordat we aan het onderhoud toekwamen. Dat komt ook door de monumentale status van het pand. We gaan schilderen en naar het voegwerk kijken. We brengen het terug in goede staat."

Hoelang die werkzaamheden duren, is nog niet helemaal duidelijk. Vooral de schilders zijn afhankelijk van het weer en er valt nu langdurig veel regen. De woordvoerder erkent dat de informatievoorziening beter had gekund. "Onze bereikbaarheid is wel een puntje, dat gaan we verbeteren."

Tekst loopt door onder de foto.