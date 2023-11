Alkmaarse kinderopvang ontruimd na melding van granaat, blijkt nep

In Alkmaar is vandaag een kinderopvang ontruimd na een melding over een handgranaat. De handgranaat werd gevonden aan de Laan van Tata door een man die zijn hond aan het uitlaten was. De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werden gelijk ingeschakeld. Bij nader onderzoek bleek dat de gevonden handgranaat nep was.