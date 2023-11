Amsterdammer (20) opgepakt na dollemansrit in gestolen auto over de N246

Een twintigjarige Amsterdammer is vannacht opgepakt na een dollemansrit over de N246. Dat meldt Politie Basisteam Zaanstreek vanmorgen op Facebook. De man reed in een gestolen auto, negeerde een stopteken en ging spookrijden tijdens een achtervolging met de politie.

Agenten kregen een melding van een gestolen voertuig en beseften dat ze vlakbij de auto in kwestie reden. "Van slaperigheid is door de plotselinge adrenaline geen sprake meer. We geven een stopteken. De bestuurder doet of hij gaat stoppen, maar gaat er plots op hoge snelheid vandoor", schrijft de agent op Facebook.

Spookrijden

De achtervolging wordt 'met loeiende sirenes ingezet', terwijl de bestuurder van de gestolen auto met ruim 130 kilometer per uur door Wormerveer en de N203 richting Uitgeest rijdt.

Onderweg probeert een vrachtwagenchaffeur de waaghals te stoppen, maar dat lukt niet. De bestuurder keert om richting de A8 en A10 en rijdt verder naar Amsterdam-West.

Benarde positie

Op dat moment hebben meerdere politie-auto's zich bij de achtervolging gevoegd, waaronder snelle surveillance-voertuigen. "Uiteindelijk rijdt het voertuig zich in zo'n benarde positie dat hij uit wanhoop meerdere politievoertuigen ramt", staat in het Facebookbericht. Op de video is te zien dat de politiewagens de nodige blikschade hebben opgelopen.

Uiteindelijk wordt de Amsterdammer toch aangehouden. Hij moet 'zich verantwoorden bij de rechter voor zijn daden en opdraaien voor gemaakte kosten'. "Wij zijn het meest gelukkig dat deze dollemansrit voor de verdachte, maar vooral voor collega's en omstanders, zonder letsel of erger afgelopen is", besluit de politie het bericht.