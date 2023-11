Explosie door vermoedelijk zwaar vuurwerk beschadigt woning in Assendelft

De J.M. van der Meystraat in Assendelft werd vannacht opgeschrikt door een explosie. Deze is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

De eerste melding van de knal kwam 2.11 uur uur binnen bij de hulpdiensten. Bij de explosie werd de voordeur van de woning beschadigd. Niemand raakte gewond.

De politie vraagt of getuigen die tussen 1.55 uur en 2.10 uur 'iets verdachts hebben gezien' of mensen in het bezit van camerabeelden in de omgeving van de J.M. van der Meystraat om zich bij hen te melden.