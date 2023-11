Onder invloed van alcohol bijt HSV Heiloo het spits af in periode 2 bij Kratje Trap

Net zoals in de eerste divisie werkt de inmiddels beruchte rubriek 'Kratje Trap' ook met periodes. De vrouwen van Nieuw Sloten 1 pakten zeer overtuigend de 1e periodetitel. En nu nieuwe kansen en nieuwe prijzen in periode 2. Het zijn de mannen van HSV Heiloo 8 die het spits mogen afbijten. Dat doen ze zeer Bourgondisch met een biertje in de hand. "Dit is onze warming-up. We spelen meestal zondagochtend en dan zijn we vaak ook nog wat aangeschoten."