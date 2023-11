Serie-aanrander geeft daden toe en heeft spijt: "Ik verdien een bepaalde straf"

De man die afgelopen zomer werd aangehouden voor een serie aanrandingen in Amsterdam en Amstelveen heeft zijn daden toegegeven. "Ik ben me bewust van de ernst van mijn daden en ik neem de verantwoordelijk daarvoor", aldus de 29-jarige Daniel C.. De man wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor vijf aanrandingen en zes pogingen daartoe.

"Ik bied mijn excuses aan aan alle slachtoffers en de maatschappij. Ik ben me bewust van de ernst van wat ik heb gedaan en ik neem de verantwoordelijk daarvoor. Ik wil ook dat er een bepaalde straf aan mij wordt opgelegd, want ik heb een echtgenote en een gezin. En als hen zoiets zou overkomen, zou ik ook willen dat de schuldige daarvoor gestraft zou worden", vertelde de man vandaag aan de rechtbank.

Spin

De slachtoffers van C. zijn vrouwen in de leeftijd van 12 tot 57 jaar, vanaf zijn fatbike sprak hij de vrouwen aan en zei dat er een spin op hun kleding zat. "Ik bood dan aan om dat weg te halen", verklaarde hij eerder tegenover de politie. Als de slachtoffers daarmee instemden, trok C. hun broeksband opzij en ging hij met zijn hand naar binnen. Vrouwen zeiden op dat moment dat de spin vanzelf wel weg zou gaan, waarop hij stopte en de plek verliet.

De Colombiaan vertelt dat hij niet weet waarom hij de vrouwen lastig viel. "Vrouwen verdienen respect en ik heb dat niet getoond. "Naast mijn excuses aan de slachtoffers en de maatschappij wil ik ook om vergiffenis vragen aan mijn familie en gezin. Door mijn handelen hebben ze veel schade opgelopen. Ik heb hen teleurgesteld."

Verdachte 'ernstig bedreigd'

De advocaat van Daniel C., Ruben den Riet, vroeg de rechtbank vandaag om een schorsing van de voorlopige hechtenis. De man zou in de gevangenis namelijk ernstig bedreigd worden door zijn medegevangenen. Zij zouden te weten zijn gekomen waar de man van verdacht wordt. "Ik vrees ernstig over zijn veiligheid en ik weet niet hoe dat er over een week uit ziet", aldus Den Riet.

De rechtbank besloot echter dat de man langer vast moet blijven zitten. Het grootste argument daarvoor is dat de man niet weet waarom hij de vrouwen aanrandde en daarom onderzocht moet worden. De volgende zitting is op 1 februari.