Bijzondere luchten boven de stad blijkt lichtvervuiling

Meerdere mensen in de stad zagen woensdagavond rond 20.00 uur een bijzondere lucht waarbij een geelgroene sluierwolk boven de stad hing.

De tipgevers vermoedden dat het om het Noorderlicht ging, maar daar lijkt na navraag geen sprake van. "Het gaat waarschijnlijk om stadsverlichting dat reflecteert. Of misschien dat er een evenement met veel licht in de buurt was", aldus Floris Lafeber, meteoroloog bij Weeronline.

Dat resulteert volgens Lafeber in lichtvervuiling waarbij de hemel helder kleurt door een reflectie van kunstlicht onderop de wolken. Binnen stedelijke gebieden, zoals in Amsterdam, komt dit vooral met dichte bewolking vaak voor.

Noorderlicht moeilijk te zien

Volgens Lafeber is er dus vrijwel zeker geen sprake geweest van het Noorderlicht gisteravond. Afgelopen zondag scheen het Noorderlicht wel op meerdere plekken over het land, maar door het vele kunstlicht was dit in Amsterdam erg lastig te zien. "Als er Noorderlicht is, kun je dit goed zien in een omgeving waar weinig kunstlicht in de omgeving is, zoals op de Veluwe of langs de kust. In steden als Amsterdam is dit erg lastig te zien."

Toch werd er afgelopen zondag op één plek binnen Amsterdam toch een beetje Noorderlicht gespot, namelijk in Nieuw-West. Boven het Sloterpark was op het hoogtepunt van het Noorderlicht een kraakheldere paarse lucht te zien.