Opluchting na onthulling struikelstenen in Aerdenhout

Zo rumoerig als de voorbereiding was, zo sereen verliep vanochtend de onthulling van twee struikelstenen voor de deur van Distellaan 21 in Aerdenhout. Daar verzamelden zich tussen de dertig en veertig mensen om getuige te zijn van het het blootleggen van de gedenktegels ter nagedachtenis aan het joodse echtpaar Samuel Barends en Mathilde Barends-Reinhard.

Van Maarsen zegt dat ook hij aanvankelijk not amused was door de houding van de bewoners, maar het achteraf wel begrijpt. ''Ze zijn een beetje overvallen door ons initiatief en dachten: wat gebeurt hier allemaal? Met name mevrouw vond het moeilijk elke keer geconfronteerd te worden met wat hier is gebeurd, vooral ook door haar eigen achtergrond. Als compromis hebben we toen bedacht de stenen op de erfafscheiding met de buren te leggen, maar ze hebben toen zelf gezegd dat ze toch maar gewoon bij hen voor de deur moesten komen. Ik ben heel blij dat het zo is afgelopen.''

Eddy van Maarsen, initiatiefnemer van het leggen van deze messing gedenksteentjes, gebruikt zijn toespraak om excuses aan te bieden aan de bewoners van nummer 21. Die hadden in eerste instantie afhoudend gereageerd en daardoor veel over zich heen gekregen, vooral via sociale media, maar ook 'fysiek'. Van Maarsen: ''Er hebben mensen bij ze aan de deur gestaan die ze hebben uitgescholden. Vreselijk toch?''

'Verstoring' van de herdenking dreigt, onbedoeld, uit onverwachte hoek. Een ploegje bouwvakkers is tegenover nummer 21 een huis aan het strippen en maakt daarbij herrie. In goed overleg nemen de werklieden een kwartiertje pauze, waarna de plechtigheid zich in alle rust voltrekt.

Van Maarsen stelt zich ten doel struikelstenen te plaatsen voor de huizen van alle joodse vrijmetselaars die in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen zijn vermoord. Samuel Barends was lid van de Haarlemse Vrijmetselaarsloge Vicit Vim Virtus toen hij in 1942 met zijn vrouw Mathilde door de nazi's uit zijn huis werd gehaald en gedwongen werd te verhuizen naar Amsterdam.

Kristallnacht

In zijn toespraak herinnert Van Maarsen eraan dat het vandaag precies 85 jaar geleden is dat in Duitsland honderden joden werden vermoord en huizen, scholen en winkels van joden in brand werden gestoken. Een gebeurtenis vol geweld en plundering die de geschiedenis is ingegaan als 'de Kristallnacht.' ''Mensen waanden zich veilig, maar bleken het níet te zijn. Dat gold ook voor het echtpaar Barends. Laat wat er nu gebeurt (de oorlog tussen Israël en Hamas, red.) geen voorbode zijn van wat toen is gebeurd'', aldus Van Maarsen.

Kritiek

Terugblikkend op de rumoerige aanloop naar het leggen van de tegeltjes zegt de Bloemendaalse wethouder Nico Heijink dat hij 'blij is dat alles toch nog goed was gekomen.' De gemeente Bloemendaal, waar Aerdenhout onderdeel van is, wilde aanvankelijk niet dat de stenen zouden worden gelegd en koos de kant van de bewoners. Dat kwam de gemeente op forse kritiek te staan, onder meer van Van Maarsen: ''Ik vind het slap zoals ze zich hebben opgesteld.''

Heijink zegt dat Bloemendaal heeft geleerd van de kwestie. ''We gaan nu in een nota opnemen dat we in beginsel toestaan dat struikelstenen worden gelegd. Pas daarna gaan we iedereen horen.''