Onzekerheid onder woonwagenbewoners groeit: komen de standplaatsen wel?

Haarlemmermeerse woonwagenbewoners hebben weinig vertrouwen in het nieuwe beleid van de gemeente. De gemeente besloot afgelopen week om 42 standplaatsen toe te voegen, maar bewoners betwijfelen of die nieuwe standplaatsen er daadwerkelijk komen.

"We zijn gewoon bang dat het weer niet rond gaat komen", zegt Barry, die benadrukt dat er 'geen spijkers met koppen worden geslagen'.

Eerder dit jaar zegde de gemeente toe dat er in totaal 42 en op korte termijn 21 nieuwe standplaatsen zullen bijkomen. Maar waar die standplaatsen komen, is nog altijd niet duidelijk. Ook niet nu het beleid officieel is vastgesteld. Dat zorgt - ondanks blijdschap over de eerdere toezegging - voor onvrede onder woonwagenbewoners. Die wonen nu namelijk vaak met meerdere generaties samen, en snakken naar ruimte.

Huis uit

Ook Delilah Devany (22) wil graag het huis uit. Ze woont nu nog in de woonwagen van haar moeder, die ze deelt met haar moeder, haar zus en haar dochtertje Djalyna van 10 maanden oud deelt. "De kleine kruipt en heeft steeds meer behoefte aan extra ruimte", vertelt Delilah. "Als ze groter is, hoop ik haar een eigen slaapkamer te kunnen geven."