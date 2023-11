Raadhuisstraat schrikt opnieuw van harde knal, derde explosie dit jaar

Buurtbewoners van de Raadhuisstraat in Heemskerk zijn gisteravond geschrokken van een gigantische knal. Het is de derde keer dit jaar dat de Raadhuisstraat belaagd wordt. "Ik voel me niet direct bedreigd, maar het is niet fijn", zegt een bewoonster.

Bij de vorige explosie, zo'n tien dagen geleden, zei een buurtbewoonster nog: "Het is wachten op de volgende." Ze kreeg gelijk, want gisteravond om 23.45 uur vond de derde explosie plaats.

De knal is waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De toegangshal van de flat is beschadigd, net als de brievenbussen, een raam en het plafond. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

In de Raadhuisstraat praat iedereen over de knal. Twee buurvrouwen zijn het erover eens dat het niet om kindervuurwerk ging."Het was bizar, echt heel hard", vertellen de dames. "Maar het kan natuurlijk ook heel zwaar vuurwerk zijn", voegt een van hen toe.

Angst

Eén bewoonster van de wijk woont recht tegenover de plaats waar het gebeurde. Haar zoon vertelt wat ze ervaarde. "Ze zat rechtop in haar bed, liep naar het balkon en binnen een mum van tijd stond het vol met politie."

De schrik zit er bij haar goed in. "Dit is natuurlijk al de derde keer dit jaar. Ze is bang voor rottigheid in de straat. Vorige keer was er ook al wat met haar fiets en regelmatig is er overlast van hangjeugd. We hebben haar nu maar ingeschreven voor een aanleunwoning ergens anders. Het buurtje gaat erop achteruit."