Zaag in 13.000 Bergense dennen: omstreden kap begint maandag

Ruim een jaar geleden kondigen de provincie en PWN de kap van de duizenden bomen aan. De Duinstichting en de Fietsersbond vochten dit besluit aan, maar hun bezwaren werden ongegrond verklaard door de rechter. En dus kan er begonnen worden met de kap.

Harvesters en telekraan

Maandag wordt nog niet gelijk begonnen met de massale kap; eerst worden er paden gemaakt voor de harvesters. Die grote zaagmachines hebben ruimte nodig om uiteindelijk in december het overgrote deel van de duizenden dennen te vellen.

Op enkele locaties wordt ook een telekraan ingezet om van afstand en van bovenaf dennenbomen weg te halen. Op die manier kunnen volgens PWN gezonde loofbomen blijven staan. Daarna wordt ook een deel van de stronken en op sommige plekken de bovenste stikstofrijke en zure strooisellaag weggehaald.

Proefkap

Vooruitlopend op de grootschalige kap zijn eind augustus alvast 27 dennen omgezaagd. Deze 'proefkap' was nodig om de kwaliteit van het hout te bepalen. "Het is zonde als het hout in de biocentrale belandt", vertelde Niels Hogeweg van PWN toen in onderstaande video.

