Wat gaat er om in het hoofd van een kindermisbruiker en dierenverkrachter?

Kinderoppas Julian F. (24) wordt verdacht van kindermisbruik en seks met dieren. De man uit Tuitjenhorn is opgepakt en wordt binnenkort psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Er komen steeds meer gruwelijke verhalen en delicten boven tafel die F. zou hebben gepleegd. NH vroeg aan forensisch psycholoog Ernst Ameling: wat gaat er om in het hoofd van een kind- en dierenmisbruiker?

Let op: dit artikel gaat over kindermisbruik en dierenleed. We adviseren lezers bij wie deze onderwerpen een sterke reactie oplevert voorzichtig te zijn.

De verdachte zou minimaal één kindje van een gezin waar hij oppaste hebben misbruikt, en hier beelden van hebben gemaakt. Onlangs is bekend geworden dat F. mogelijk ook zijn eigen neefje seksueel zou hebben misbruikt.

Daarbovenop heeft de politie aanwijzingen gevonden dat F. ook zijn eigen hond en andere dieren zou hebben misbruikt. Forensisch psycholoog Ernst Ameling heeft lange tijd gewerkt in het Pieter Baan Centrum en heeft voor zijn werk meerdere pedofielen onderzocht.

Hoe zou u de verdachte omschrijven? Als pedofiel of als crimineel?

"Het is bij de wet verboden om het met kinderen te doen, dus in die zin is het crimineel. Maar pedofilie is ook een stoornis, dus waarschijnlijk is het allebei. Het gaat hier in feite over een verboden stoornis.

Vroeger werd pedofilie een perversie genoemd, tegenwoordig noem je dat een parafilie. Onder parafilie wordt een hele groep aan stoornissen geschaard. Tot de jaren 50 werd homofilie ook tot perversie gerekend. Seks met dieren wordt ook zoöfilie of sodomie genoemd en valt dus onder de noemer parafilie."

Denkt u dat de verdachte kinderoppas een afwijking had?

"Als psycholoog ben ik geneigd om iets een afwijking te noemen, dus ja. Zijn acties hadden niets te maken met voortplanting, daarmee is het afwijkend te noemen. Vervolgens moet je beoordelen of er sprake is van een stoornis."

Is pedofilie aangeboren?

"Bij sommigen lijkt pedofilie wel aangeboren, maar de meningen zijn hierover verdeeld. Als er sprake is van een pedofiele aanleg, heeft het vaak ook te maken met omgevingsfactoren. Het is niet helemaal bekend of pedofilie aangeboren en genetisch is, vaak heeft het dus te maken met verschillende factoren."

Wat is het verschil tussen iemand met de stoornis en iemand die daar ook naar handelt?

"Het verschil is dat je in het ene geval tegen je geweten aanloopt en in het andere geval is je geweten niet sterk genoeg om je tegen te houden. Je geweten is het stemmetje in je hoofd dat jou vertelt of je iets wel of niet kan doen. Als je de drang voelt om iets te doen, besluit onder meer jouw geweten dus of je daar actie in onderneemt. Als je dat dan doet, is de drift heel sterk of het geweten heel zwak, of een combinatie.

Als het geweten zwak is, dan is er sprake van een psychopathisch element en kan je makkelijker tegen je geweten in gaan. Als die psychopathie heel erg aanwezig is, dan is er sprake van een psychopathische persoonlijkheidsstoornis.

Wanneer er agressie of misbruik bij komt kijken, kan de persoon in kwestie bijvoorbeeld ook in het autismespectrum zitten. Die groep kan zich moeilijk in anderen verplaatsen en zijn snel geobsedeerd door een object.

De groep die heel agressief is, komt weinig voor, maar die zijn verschrikkelijk."