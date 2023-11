De Peiling: ben jij de regen al helemaal zat?

De één heeft last van lekkage of te natte grond, de ander geniet juist enorm van dat lekkere herstweer. Er lijkt maar geen einde te komen aan de vele regen van de laatste tijd. Daarom aan jou de vraag: ben jij de regen al helemaal zat?

Bij De Peiling horen we graag hoe jij over de vele regen denkt. Ga jij direct naar buiten zodra het regent voor een lekkere frisse (en natte) neus? Of lekt jouw dak voor de zoveelste keer en hoop jij vurig op een paar droge dagen?

Hoe is dat voor jou? Ben jij een echte pluviofiel ? Of heb je inmiddels al een extra zonvakantie geboekt om te ontsnappen aan dit druilerige weer?

Regenbogen of lekkage

De extreme nattigheid van de afgelopen weken zorgt overal in de provincie voor de problemen. Gisteren hoorden we van ondergelopen woningen in Amsterdam en een weg die afgesloten moest worden in Zaandam. Vandaag blijkt dat bollenboeren in de problemen komen omdat de grond te nat is.

Tegelijkertijd zijn er dus ook mensen die juist blij worden van regen. En er zijn de laatste dagen heel veel mooie regenbogen te zien, en daar worden veel mensen dan ook weer vrolijk van, want je weet natuurlijk nooit of je die pot met goud tegenkomt.

In De Peiling vandaag de vraag: ben jij klaar met al die regen of vind je het toch wel fijn dat het herfst is? Ga jij lekker gezellig met een dekentje op de bank zitten of zelfs buiten een klein regendansje wagen?

Praat mee in het radioprogramma Vandaag de Dag en reageer op de stelling: ben jij de regen al helemaal zat?