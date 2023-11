Flink wat regen met - eindelijk - een droog lichtpuntje in het weekend

Hoewel we de komende dagen de nodige buien voor onze kiezen krijgen, ziet het weekend - met name zondag - er heerlijk droog uit.

Het is vanmorgen op de meeste plaatsen droog in de provincie, hier en daar kan een buitje vallen en we zien geleidelijk ook opklaringen. "De eerste helft van de middag blijft het droog en schijnt de zon, dus het ziet er vriendelijk uit", aldus NH-weerman Jan Visser.

Gisteravond stond er een behoorlijke wind vanuit het zuiden. Ook aan de kust waaide het hard. Vandaag waait het een stuk minder. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot zwak.

Kans op onweer

In de loop van de middag komt er weer een storing langs, die brengt ook onweersbuien met zich mee. Visser: "Dan trekken er weer wat buien over met kans op onweer." De temperatuur loopt op tot maximaal 11 graden met een matige wind vanuit het zuidwesten.

Aan de kust waait het matig tot krachtig met windkracht vijf tot zes. Vannacht kan het regenen aan de kust met kans op onweer. Het koelt af naar 6 tot 7 graden.

De buien houden morgen aan en drijven 's ochtends de provincie binnen via de kustgebieden. Ook in de middag blijft het regenen, met soms wat opklaringen. Het wordt met 10 graden iets kouder dan vandaag. De wind waait matig uit het zuidwesten, later draait deze aan de kust en komt deze uit het noordwesten.

Koud maar droog

Het weekend wordt na de eindeloze regenbuien veelbelovend. Zaterdag is er nog altijd kans op een bui, maar schijnt de zon ook af en toe. Zondag kunnen de regenpakken en paraplu's in ieder geval voor een dagje de kast in: Visser voorspelt dan een droge dag.

De temperatuur blijft rond de 10 graden. In de nacht van zaterdag op zondag kan het flink afkoelen tot 3 graden.