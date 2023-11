Kunstenaar met fascinatie voor uniformen: "Ik wilde het leger in"

Het had maar weinig gescheeld of Piet Zwaanswijk was, net als zijn vader, het leger ingegaan. Zijn moeder behoedde de 76-jarige Haarlemmer voor een bestaan als beroepsmilitair. Daar is hij haar tot op de dag van vandaag dankbaar voor. In het kader van de Kunstlijn exposeert Zwaanswijk een aantal van zijn werken in het Badhuis in de Leidsebuurt.