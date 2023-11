Wethouder Pels pleit voor klimaatlabel: "Nieuws over klimaatrisico's slaat in als bom"

De AFM schreef onder meer dat 'veen- en kleilagen inklinken, waardoor niet alleen scheuren in muren en gevels kunnen ontstaan, maar ook de kans op paalrot bij houten funderingen toeneemt'. Funderingsherstel kost vaak tussen de 50.000 en 100.000 euro en die kosten zijn bijna altijd voor de eigenaar zelf. Een verplicht klimaatlabel zou ervoor zorgen dat kopers en aankoopmakelaars vooraf op de hoogte zijn van deze mogelijke extra kosten.

D66-raadslid Suleyman Aslami vroeg Pels zojuist tijdens de gemeenteraadsvergadering naar haar mening over zo'n klimaatlabel. "Het is nieuws wat denk ik ook voor veel Amsterdamse huiseigenaren, maar ook huurders, inslaat als een bom", reageerde de wethouder. "Als het 50 of zelfs 100.000 euro kost om überhaupt te moeten investeren in het behoud van de woning. Ik onderschrijf dus de oproep van de AFM." Ze benadrukte wel dat het om een landelijk label moet gaan.

Aslami was blij met de inzet van Pels. "In Amsterdam staan veel huizen op houten palen, de risico's zijn enorm."