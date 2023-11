Halsema grapt bij afscheid Nanninga: "Hoe moet de GGZ-raad nu verder?"

Burgemeester Halsema zei grappend dat ze toch wel met stomheid geslagen was toen ze hoorde dat Nanninga zou vertrekken. "Amsterdam piept en kraakt onder het extreemlinks bestuur en ondanks uw noeste inspanningen is de raad nog niet van kleur verschoten. En nu cancelt u zichzelf."

"Hoe moet de GGZ-raad 020 nog verder zonder de psychiater die zich over hen ontfermd?", ging Halsema verder. Ook omschreef ze de voormalige JA21-fractievoorzitter als iemand die zich hardmaakte voor absolute vrijheid van meningsuiting. "Overigens weet u dat moeiteloos af te wisselen met strenge vlaginspecties . Ik had u nog willen waarschuwen, bezoek als politicus geen demonstraties", grapte ze.

"Dank voor deze mooie woorden, ook al zijn het grotendeels mijn eigen woorden", reageerde Nanninga. Volgens haar kregen Kevin Kreuger en zijzelf zes jaar geleden een 'ijzige ontvangst' in de Stopera, maar werd het later toch nog gezellig toen andere raadsleden erachter kwamen dat JA21 een 'goed gevulde borrelkast' had.

"Maar on a serieus note, het is natuurlijk wel heel raar, want die demonstratie die de burgemeester noemde (een pro-Palestinademontratie op Plein '40 '45)...", ging Nanninga verder. "En wat er nu op straat allemaal gebeurt.... Ik ga niet helemaal met een gerust hart weg. Dit is natuurlijk een gemeenteraad die vrij linksig is. Mensen krijgen hier een tia als er geen genderneutralle toiletten staan. Maar als bij zo'n demonstratie de mannen en vrouwen apart moeten staan, blijft het stil. Leuk die principes, maar let er wel een beetje op."

De vrijgekomen raadszetel van JA21 wordt ingenomen door Cas van Berkel.