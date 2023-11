Dag na vertrek uit Rome duikt volleybalster Celeste Plak alweer op in Turkije

Plak zette een punt achter haar verblijf in Rome nadat de Italiaanse club contractuele afspraken niet is nagekomen. Ook waren de omstandigheden voor haar "niet voldoende voor een optimale voorbereiding voor kwalificatie richting de Spelen van 2024". Ze omschreef de periode als "kort maar intens".

"Toen ik mijn zaakwaarnemer liet weten dat ik op zoek wilde naar een nieuwe club meldde Beşiktaş zich direct als eerste", zegt Plak tegenover de NOS.. "Een club die al jaren in de hoogste league heeft meegedraaid. De sportstructuur zit goed in elkaar en de hoofdcoach is Gianni Caprara, een oude bekende."

Plak speelde al eerder in Turkije. In het seizoen 2019/20 stond ze onder contract bij Büyükşehir Belediyespor.