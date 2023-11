Fileleed rond Amsterdam voorbij

De files in en rond Amsterdam zijn vrijwel allemaal opgelost. Op zowel de ringweg A10, A9 en A5 stond het sinds het einde van de middag muurvast. Dat had alles te maken met het slecht weer en het feit dat het zo vroeg donker wordt, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Woensdag is normaal gesproken niet de drukste dag van de week, vertelt een woordvoerder van de ANWB. Maar toch stonden er enorm lange files rond Amsterdam, tot wel 43 kilometer file in totaal. Meerdere ongelukken in combinatie met slecht weer zorgde voor de uitzonderlijke drukte. "Met dit weer pakken veel meer mensen de auto", aldus de ANWB.

Bijzonder druk

Omdat bestuurders andere routes nemen bij grote verkeersdrukte stonden ook veel N-wegen rond Amsterdam vast.