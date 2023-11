Tussenresultaat museumproject 'Gezichten van Noord-Holland' gepresenteerd in Het Pakhuis

In theater Het Pakhuis in Hoorn werd gisteravond de oogst van een fietstocht van Amsterdam naar Texel gepresenteerd. Fouad Lakbir en Jesper Buursink van het Stratenmakers Audiocollectief gaven hiermee een voorproefje van hun werk voor het project Gezichten van Noord-Holland. Dit is een project van het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum.

Om de inwoners van Noord-Holland te portretteren hebben de musea de samenwerking gezocht met kunstenaars, verhalenvertellers en maatschappelijke organisaties. In theater in Hoorn werd de oogst van de fietstocht – afgelopen juni - van Fouad Lakbir en Jesper Buursink gepresenteerd aan een publiek van projectdeelnemers en belangstellenden.

Verhalen, tekeningen en foto's

Tijdens die reis zijn de twee verhalenverzamelaars om de dertig kilometer gestopt om in gesprek te gaan met wie ze daar, al of niet spontaan, aantroffen. Dat leverde een rijke schakering van audioportretten op. Soms zeer intiem, over het verlies van een kind. Soms zeer uitbundig, over de schoonheid van het landschap. En soms ontroerend, over de heimwee die twee migrantenkinderen voelen naar hun eigen eiland Texel.

De verhalen die de leden van de Stratenmakers tijdens hun fietstocht verzamelden zijn vervolgens ook voorzien van een beeldende context; Buursink maakte - geïnspireerd door ontmoetingen en stopplaatsen - een serie prachtige tekeningen. Lakbir maakte van de hele reis een fotografisch verslag met een grootbeeldcamera.

Gezichten van Noord-Holland

Het project is een samenwerking van het Amsterdam Museum en het Frans Hals Museum. De musea hebben de handen ineen geslagen en daarvoor trekken zij, als door en door Noord-Hollandse musea, de provincie in om eigentijdse (groeps)portretten te verzamelen om toe te voegen aan hun klassieke collecties. Niet alleen vanwege de behoefte om aansluiting te krijgen met onze eigen tijd, maar ook om een museumbezoek meer toegankelijker te maken voor een groter publiek. Je kunnen herkennen in wat je daar aantreft is daarbij het uitgangspunt. Want, zo is de stelling, ‘om gehoord te worden, moet je ook te zien zijn’.

Verschillende presentaties

De kijk- en luistersessie in Het Pakhuis gaf inzicht in de methodiek die tijdens het verzamelen van materiaal voor Gezichten van Noord-Holland zal worden gehanteerd. Daarbij is co-creatie het sleutelwoord.

Het eindresultaat zal van 27 juli tot en met 11 november 2024 te zien zijn in het Amsterdam Museum en van 3 april tot en met 17 augustus 2025 in het Frans Hals. Vanuit de ambitie om relevant en representatief te zijn voor een breed publiek, zullen de diverse projectpartners - waaronder het Hoornse Work Heart Make Art - regelmatig tussenpresentaties op diverse locaties organiseren.