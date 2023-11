Verkeersinfarct rond Amsterdam door ongelukken en slecht weer

Het verkeer op de snelwegen rond Amsterdam staat op dit moment muurvast. Het is uitzonderlijk druk, aldus een woordvoerder van de ANWB. "Het komt door een combinatie van factoren: regen, wind, ongelukken en het feit dat het nu zo vroeg donker is zorgen voor uitzonderlijk lange files."

Volgens de woordvoerder van de ANWB is het de laatste tijd heel erg druk rond Amsterdam.

Omdat bestuurders andere routes nemen bij grote verkeersdrukte staan ook veel N-wegen rond Amsterdam vast. Zo is bijvoorbeeld de N205 richting Nieuw Vennep vastgelopen.

Rond Amsterdam hebben er meerdere ongelukken plaatsgevonden. Op de A10 ter hoogte van Buitenveldert is de weg net weer vrij gegeven na een ongeluk. Ook op de A5 net voor de aansluiting met de A10 ging het mis. Bij dit ongeluk waren vier personenauto's betrokken. De rijstrook is nog steeds gesloten met zes kilometer file en een half uur vertraging tot gevolg.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.