Op de catwalk: dragqueen geeft mbo-studenten les in zelfvertrouwen

Geen schoolbanken voor de eerstejaarsstudenten van het Nova College in Haarlem, maar vandaag leerden ze van dragqueen Chelsea lopen over een catwalk. Maar er was meer te doen tijdens de eerste burgerschapsdag 'Be there together' van de mbo-school. Zo'n 1200 studenten konden kiezen uit zesentwintig workshops met burgerschapsthema's als seksualiteit, etnisch profileren en omgaan met geld.

Foto: workshops burgerschap Nova College - Michael van der Putten/NH Media

Naast het volgen van de workshops gaat de dag erover om andere studenten te ontmoeten. "Je kan hier danser, kapper of kok worden", vertelt docent en medeorganisator Marleen Klooswijk. " We willen op deze dag dat studenten van verschillende opleidingen elkaar ontmoeten en dat ze uit de bubbel van hun eigen opleiding komen." Omgaan met geld Silas Hafkamp is van de organisatie Young Society. Zij zijn door het Nova College gevraagd om een aantal workshops te geven. "Wij bieden workshops aan over verschillende thema's zoals geldzaken, seksualiteit en drugsgebruik. Maar we vertellen ook wat jongen moeten weten als ze achttien worden", aldus Silas. Volgens de organisatie leren bijvoorbeeld niet alle kersverse volwassenen op school of thuis dat ze zich kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning of recht hebben op studiefinanciering of zorgtoeslag. "Wij proberen daar op een leuke manier de studenten over te informeren. Zonder dat het uit een boek komt en saai wordt", legt Silas uit. Check hieronder de video waarin we studenten volgen bij de workshop over drugsgebruik en zie hoe ze over de catwalk lopen.

Workshops burgerschap op het Nova College - NH Nieuws