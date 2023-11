Foto van verdachte verspreid in onderzoek naar zware mishandeling fietser (23) Aalsmeer

Een 23-jarige fietser is afgelopen zomer in Aalsmeer uit het niets in z'n gezicht geslagen. Het slachtoffer kwam daardoor ten val en raakte zwaargewond. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie hoopt daar met de verspreiding van een duidelijke foto van de verdachte verandering in te brengen.

Foto: Verdachte zware mishandeling Aalsmeer - Politie

Het slachtoffer fietst in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juli met vrienden over de Stationsweg als er plotseling een man voor de groep opdoemt. De 23-jarige fietser slaagt erin de man te ontwijken, maar krijgt bij het passeren een harde klap in zijn gezicht. Door de die klap gaat hij met zijn fiets onderuit en raakt zo zwaar gewond dat hij niet zelfstandig kan opstaan. De dader slaat op de vlucht en verdwijnt in de nacht. Het slachtoffer wordt uiteindelijk door zijn ouders naar het ziekenhuis gebracht.