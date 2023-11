Van mislukte 'schuimchampagne' naar drie eigen biersoorten door heel Nederland

West-Friesland én bier: een op het oog prima combinatie. Zeker op vrijdagmiddag. En er is tegenwoordig meer dan alleen de landelijke merken, de lokale bierbrouwers kloppen steeds harder op de deur. Alleen in West-Friesland al zijn er 14. Zoals Joep Schagen van Brouwerij Tamesteut uit Hoorn. "Hoe leuk is het als iemand naast je op het terras jouw bier bestelt?"

Deze week besteedt NH Nieuws/WEEFF veel aandacht aan het eten en drinken in West-Friesland. Onder de noemer 'Eten wat de pot skaft!' duiken we in de lokale lekkernijen en gaan we op zoek naar de antwoorden op andere prangende eet- en drinkvragen. En dus ook over speciaalbieren.

Brouwerij De Werf in Enkhuizen, De Brouwerij in Medemblik of Bierderij Spanbroek. Bijna ieder dorp of stad heeft tegenwoordig zijn eigen maker van speciaalbieren. De drie soorten bier van Joep Schagen van Brouwerij Tamesteut zijn op veel plekken in Hoorn te vinden. In 2016 is het voor hem allemaal begonnen. Schagen brouwde toen zijn eerste eigen bier, de ‘Naughty Badass Modder Fokker’.

Champagne

Schagen: "Mijn neef werkte bij Brouwerij ‘t IJ en brouwde altijd al bier voor een kermisborrel in Hoogkarspel. Speciaal voor neven- en nichtendag bedachten we om een biertje te brouwen’’, zegt hij. Thuis gingen de neven aan de slag, met behulp van een elektrische pan maakten zij 15 liter witbier. "Het leek wel champagne, zo schuimde het.’’ Met gekochte spullen van Marktplaats ontstond een doel voor Schagen: ‘’Hoe leuk is het als iemand aan een tafel naast je jouw bier bestelt, als je in Hoorn op het terras zit.’’