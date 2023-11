Uit angst vindt herdenking omgekomen Joodse Haarlemmers in WOII plaats op parkeerplek

"Ik wil er wel bij zeggen dat ik het liefst voor de deur had gedaan, en dat ik het ook wel verdrietig vind dat dat in deze tijd niet kan", benadrukt Nina, die het gebed mag voordragen.

De vrijwilligers van Stichting Struikelstenen Haarlem respecteren nu de wens van de bewoners, om geen uitgebreide ceremonie te houden voor hun deur. Maar afgesproken is dat er even later wel bloemen gelegd mogen worden, nadat burgemeester Jos Wienen de stenen heeft onthuld. Maar het Jiddische gezang en het uitspreken van het rouwgebed Kaddish vindt plaats op de parkeerplaats.

Alle 733 Joodse Haarlemmers die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, krijgen een struikelsteen voor hun laatste adres in de stad. Het project is nu twee jaar gaande en er zijn al bijna 200 stenen gelegd. Tot nu toe zonder enige problemen.

Er ontstaat toch nog een grote toeloop bij het adres. Veel mensen willen Drilsma en zijn zus herdenken, want ze hebben veel sporen nagelaten als secretaresse van het Stedelijk Gymnasium en als advocaat en raadslid voor de socialisten in de gemeenteraad van Haarlem. Dat juist Herbert Drilsma aan het begin van de Tweede Wereldoorlog te maken kreeg met angst onder zijn collega-raadsleden, die zonder protest aanvaarden dat de nazi's hem niet meer tolereerden in het stadhuis, is zuur.

"Ik vind het heel pijnlijk om te constateren dat dat geruisloos is gebeurd", betreurt burgemeester Wienen. Er is niet publiekelijk afstand genomen van het ontslag van drie Joodse raadsleden indertijd. "Dat dat zich zonder commentaar heeft afgespeeld, geeft ons ook in deze tijd te denken", vindt Wienen.

Ook morgen worden nog struikelstenen onthuld op andere adressen in de stad. Daar vinden de joodse herdenkingsceremonies wel op de laatste adressen van de Joodse slachtoffers van het naziregime plaats.

Op deze interactieve kaart wordt bijgehouden waar de struikelstenen in Haarlem worden geplaatst en zijn de eerdere reportages over de betreffende herdenkingen terug te zien.