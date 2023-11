Zaanse Dickens Kerstmarkt zou traditie worden, maar is volgend jaar pas weer terug

Het kerstsprookje bij de oude Verkadeterrein in Zaandam komt volgens de organisatie terug, maar niet dit jaar. Het wordt volgens de organisatie tijdens het vijftigste verjaardagsfeest van gemeente Zaanstad 'groter en magischer'. Vanaf 2024 kunnen Zaankanters elke twee jaar naar de kerstmarkt in Dickensstijl toe.

Met een reuzenrad, ijsbaan en warme chocolademelk werd het evenement groots aangekondigd. Zaankanters waren volgens de organisatie wel toe aan 'iets leuks' en daarom wilden ze de komende jaren de kerstmarkt in Dickensstijl organiseren. Dat is een oud-Engelse stijl gebaseerd op de boeken van Charles Dickens. NH Nieuws was bij de eerste editie aanwezig. Tekst gaat door onder de reportage.

De kerstmarkt is opgezet door restaurant JP 1886 en dtevents. Het kostte vorig jaar al wat meer moeite en geld dan gedacht om het op te zetten, maar organisator Remon Harmelwaard keek tevreden om zich heen. "Er zijn veel producten van lokale ondernemers en er lopen veel mensen verkleed rond. Ik hoorde mensen meezingen met de muziek, ik word daar wel blij van."

Even in de ijskast

Enthousiast zei Harmelwaard dat de organisatie hier een traditie voor de komende jaren van wil maken. Toch lijkt dat geen jaarlijkse traditie te worden, want voor 2023 staat het plan in de ijskast. Wel de bedoeling dat in 2024 de kerstmarkt in een grotere versie terugkomt. Niet jaarlijks, maar elke twee jaar dus.