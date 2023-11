Wietplantage ontdekt op woonboot op zijkanaal in Westzaan, eigenaar aangehouden

Bij een grote controle op Zijkanaal E in Westzaan is afgelopen maandag een hennepplantage aangetroffen op een woonboot. Er was op de boot plek voor zo'n 240 planten. De eigenaar is aangehouden. Tijdens de controle is ook een bunkerschip weggesleept wat daar met brandstof aan boord gevaarlijk dicht bij de huizen lag.

De controle werd uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie, de Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat en de Douane. Tijdens de controle werden vier woonboten, twintig grotere schepen, een aantal verschillende panden gecontroleerd.

"De wietplantage werd aangetroffen op een woonboot", zegt een woordvoerder Sebastiaan Hoek van de gemeente Zaanstad. "Er woonde niemand meer op de boot en hij werd enkel gebruikt voor de plantage." De politie heeft de woonboot ontruimd en er wordt overwogen of de boot moet worden verwijderd. De eigenaar van het pand is aangehouden. "Er was genoeg om de eigenaar van de woonboot en de wietplantage aan elkaar te verbinden om hem aan te houden", zegt Hoek. Op het terrein werden ook verschillende illegale bouwwerken gevonden.

Schip verwijderd

De gemeente heeft een andere boot, een bunkerschip dat vlak bij woonhuizen lag, weggesleept. Een bunkerschip is een boot waarop zich brandstof bevindt om dat op andere schepen aan te vullen. "Het schip creëerde een onveilige situatie. Het is een schip met brandbare stoffen en daarvoor gelden strenge regels", legt de woordvoerder uit. "Het lag te dicht bij de bebouwde omgeving, vooral als er iets gebeurt. Ook was het keurmerk verlopen."

Het schip is daarom direct weggesleept en de eigenaar wordt door de gemeente gesommeerd om een andere plek voor de boot te vinden.

Te veel boten

Tijdens de controle werd ook geconstateerd dat er te veel (woon)boten in Zijkanaal E liggen. "Er liggen ook boten zonder vergunning", zegt Hoek. Op sommige wonen ook mensen, waardoor ze er illegaal wonen. Als ze boten uiteindelijk niet vergund kunnen worden, worden ze door de gemeente weggesleept.

Er werden ook overtredingen van de accijnsregels geconstateerd. Zo werd er gedaan in verschillende vaar- en werktuigen gedaan alsof er diesel werd gebruikt waarvoor een lager tarief geldt, terwijl dit niet het geval was. "Dit wordt getest door een monster te nemen van de diesel", zegt Hoek. "Op die manier is vast te stellen welke brandstof het is."