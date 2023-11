Alkmaarse Ilona is pluviofiel: "Bij regen krijg ik gevoel van blijdschap"

Korte, donkere en regenachtig dagen: voor veel mensen is het niet de leukste tijd van het jaar. De Alkmaarse Ilona van Slooten-Steenhuis daarentegen komt juist helemaal tot leven. Ze is pluviofiel, wat betekent dat ze intens geniet van regen. Ze hoopt zelfs elke dag op neerslag.

Foto: Regenliefhebber Ilona - Ilona van Slooten-Steenhuis

De 37-jarige Alkmaarse heeft geen problemen met de neerslag die voor de komende tijd voorspeld is. Als het begint met regenen, denkt ze juist aan gezelligheid. "Ik hou van regen. Als ik naar buiten kijk en het begint met regenen, krijg ik helemaal een gevoel van blijdschap." Ilona heeft de liefde voor het 'slechte' weer al van kinds af aan. "Mijn man en drie kinderen hebben dit gevoel helemaal niet. Mijn man verklaart mij soms zelfs voor gek." Nat worden door de regendruppels is voor de natuurliefhebber geen probleem. "Door de regen lopen vind ik helemaal niet erg, hier kun je je op kleden. Daarnaast geeft de regen mij een gevoel van leven." Herfst is het favoriete seizoen van Ilona. "Als ik thuis kom van werk of ik een dag vrij ben, hoop ik dat het regent. Dit maakt het plaatje van vrij zijn voor mij helemaal af. Ik ga dan automatisch even stil staan om te genieten."

Ilona is deel van een Facebook-groep, genaamd 'Real FALL and WINTER lovers' waar ze met bijna tweeduizend gelijkgestemden haar voorkeur voor bepaald weer deelt. Ook delen de groepsleden verschillende berichten over het weer en leuke plaatjes over de herfst en winter.

"Mijn vriendin gaat op de grond liggen als het regent" Anita Tarmond

De oprichtster van de Facebook-groep, Anita Tarmond (58 jaar), komt uit Amersfoort. Vier jaar geleden is ze de groep begonnen. Ze deelde op Facebook haar mening over het weer als pluviofiel, maar dat werd voor haar gevoel niet geaccepteerd. Als gevolg hiervan is ze de groep gestart, om zo in veiligheid haar liefde voor de herfst en winter met gelijkstemden te delen. "Ik vind het heerlijk als het regent. Ik loop dan graag buiten. Ik ben er niet super extreem in. Mijn beste vriendin gaat bijvoorbeeld op de grond liggen als het regent, dat doe ik dan weer niet."

'Ga naar buiten' Aan mensen die niet vrolijk worden van de wintermaanden geven de regenliefhebbers een tip: "Ga naar buiten, kleed je op de kou en geniet van de kleuren van de herfst en winter. Voor je het weet is het weer zomer."