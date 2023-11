Monsterklus op A9: Rijkswaterstaat hijst dit weekend tijdelijke Schipholbrug op z'n plek

Een monsterklus voor Rijkswaterstaat op de A9 dit weekend: zaterdag wordt het tijdelijke brugdek van de Schipholbrug ingehesen. De snelweg is daarom van morgenavond tot maandagochtend in één richting (van knooppunt Badhoevedorp naar knooppunt Holendrecht) dicht voor doorgaand verkeer.

Foto: Rijkswaterstaat hijst tijdelijk brugdeel Schipholbrug in - Rijskwaterstaat

Het is de bedoeling dat het verkeer later deze maand gebruik gaat maken van de tijdelijke brug. Dat biedt Rijkswaterstaat en aannemer Veenix ruimte om de bestaande brugdelen één voor één te verwijderen en te vervangen voor nieuwe exemplaren, zonder de A9 langdurig af te sluiten. Afsluiting De A9 gaat deze maand dus wel twee keer op slot: dit weekend in één richting en in het weekend van 24 tot en met 27 november in beide richtingen. Vanaf morgenavond 20.00 uur tot en met 13 november 5:00 is de snelweg dicht voor doorgaand verkeer vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan knooppunt Holendrecht. Voor doorgaand verkeer vanaf knooppunt Holendrecht is de snelweg wél gewoon toegankelijk. Ook lokaal verkeer kan gebruik maken van de snelweg. De opritten Amstelveen-Stadshart (5) en Ouderkerk aan de Amstel (4), richting Utrecht/Almere, zijn het hele weekend open. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Afsluiting A9 in weekend 10 november - Rijkswaterstaat

Het tijdelijke brugdek is 20 meter lang en 13 meter breed. Het gevaarte van 260 vierkante meter is in het Zuid-Hollandse Krimpen aan den IJssel gebouwd en daarvandaan over het water naar de Ringvaart vervoerd. Rijkswaterstaat verwacht dat het tijdelijke brugdeel vanaf morgenochtend 12.00 uur wordt ingehesen, maar houdt een marge van een uur (vroeger of later) aan. Omdat de ruimte rondom het project beperkt is, doet Rijkswaterstaat een dringend beroep op het publiek om niet massaal te komen kijken.

Rijkswaterstaat publiceert na enkele dagen foto's en een timelapse van de werkzaamheden, aldus de woordvoerder. Waterwolftunnel De A9 is overigens niet de enige weg in de regio die dit weekend beperkt toegankelijk is. Ook de Waterwolftunnel op de Burgemeester Brouwerweg (N201) is dit weekend gedeeltelijk afgesloten. De tunnel krijgt een onderhoudsbeurt. De technische installaties krijgen een update, de tunnelwanden en de riolering worden schoongemaakt, en zwerfvuil wordt opgeruimd.