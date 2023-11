Bouw penthouses op dak Brinkmann Passage Haarlem mag door: "Zeer teleurstellend"

Heemschut betoogde eind september voor de rechter dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan voor de binnenstad. De dakopbouw zou volgens de vereniging te hoog worden en daardoor het 'daklandschap' verstoren. De gemeente heeft daarom een onzorgvuldig besluit genomen, vindt de erfgoedvereniging.

Stadsgezicht

De rechter noemt die bezwaren ongegrond. Uit de uitspraak blijkt dat het beschermd stadsgezicht niet op zo'n manier wordt aangetast, dat de vergunning niet verleend had mogen worden. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gaf ook een positief advies op de bouwplannen, nadat de architect alle adviezen van die commissie had overgenomen.

Peter Koppen van erfgoedvereniging Heemschut is niet blij met de uitspraak: "Dit is zeer teleurstellend. Het is moeilijk om in dit soort zaken je gelijk te halen bij de rechter. De rechtbank kijkt vooral naar procedures. Ons bezwaarschrift van dertien pagina's is amper inhoudelijk behandeld."

Raad van State

Heemschut kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Koppen: "Dan moeten we naar de Raad van State. We bestuderen de uitspraak nog en komen later met een uitgebreide reactie."

Nu het beroep ongegrond is verklaard, kunnen de penthouses dus worden gebouwd. Heemschut moet de proceskosten en de griffiekosten betalen. Er wordt overigens al een tijd gewerkt aan de bouw van een flink aantal woningen in het voormalige winkelcentrum op de Grote Markt. Wanneer die woningen klaar zijn, kan het werk aan de vijf penthouses beginnen.