FC Twente-fan die discriminerende opmerkingen naar Brobbey maakte krijgt 'alternatieve straf'

De 16-jarige jongen die Brian Brobbey na afloop van het duel met FC Twente in september racistisch bejegende, krijgt van het Openbaar Ministerie een 'alternatieve straf'. De voetbalfan moet een werk- of leeropdracht maken van de officier van justitie.

Na afloop van het duel maakte de 16-jarige jongen bij de spelersbus van Ajax oerwoudgeluiden richting Brobbey en schold hij de spits uit. De jongen werd direct na het incident aangehouden en kreeg een stadionverbod van de club. Een paar dagen later schreef hij een excuusbrief aan Brobbey, Ajax en FC Twente.

De officier van justitie vindt dat de jongen wel schuldig is aan het maken van discriminerende beledigingen en dat het duidelijk moet zijn 'dat dit niet getolereerd wordt'. Wel maakt de officier een kanttekening bij de jonge supporter. "Hij is nooit eerder met politie in aanraking is geweest, heeft gehandeld onder groepsdruk en heeft de impact van zijn daad niet kunnen overzien."

Alles meegenomen vindt de officier het passend dat de jongen een werk- of leeropdracht krijgt naar aanleiding van het incident. Omdat de supporter minderjarig is, doet het OM geen verdere uitspraken over de opdracht.