Bussumse Floris (11) wint Heel Holland Bakt Kids

De Bussumse Floris van Weeghel is de winnaar van het MAX-programma Heel Holland Bakt Kids 2023. In de betoverende finale ging de de 11-jarige bakker de strijd aan met medefinalisten Hannah en Mira, waar hij won met zijn 'Magische Snoephoed' taart.

Tijdens de finale kregen de drie finalisten de taak om een chocoladetoetje te maken. Daarna bakten de bakduo's als magisch einde van het seizoen een Hoge Hoed taart van wel 25 centimeter hoog. Hier moesten minstens drie tover-attributen bij komen kijken.

Spannend

De jury stond voor een lastige keuze, de laatste aflevering was een nek-aan-nekrace. Tóch vond de jury dat Floris de lat het hoogst had gelegd, door de 17 lagen taart die zijn baksel had.

De taart was in de vorm van een toverhoed, gebaseerd op de welbekende films van Harry Potter. "Als je die hoed op doet, dan kan je alle soorten snoep wensen en die komen dan uit de hoed", legt Floris uit.