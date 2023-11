Jennifer hoopt dat nieuwe regering meer doet voor mensen met een beperking

Jennifer Brouwer (42) heeft de spierziekte MS en is daardoor slechtziend geworden. Ze zet zich al jaren in voor mensen die, net zoals zij, een beperking hebben. Dat zou de regering volgens haar ook meer moeten doen. Ze vindt dat er nog steeds veel te weinig aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid in de openbare ruimte en in het openbaar vervoer. Ook wacht ze met smart op een nieuwe regering die iets gaat doen aan systeem rondom de huidige uitkeringen.

Foto: Jennifer Brouwer - NH / Hedwig Goudsmit

'Geachte nieuwe regering' Met de verkiezingen in aantocht publiceert NH iedere dag een verhaal van een Noord-Hollander die op ons verzoek een brief schreef aan de nieuwe regering. Wat hopen of verwachten inwoners uit verschillende hoeken van onze provincie van het nieuwe landsbestuur?

"Ik verzamel pijntjes", lacht Jennifer. Ze noemt haar lijst van fysieke klachten op. Ze heeft nekartrose. Ze heeft het carpaletunnelsyndroom; een zenuw in haar hand die knelt. Ze is hypermobiel en ze heeft de spierziekte Multiple sclerose (MS), die op haar 29ste is gediagnostiseerd. Daardoor is ze bijna blind. We spreken rond 12.30 af bij Jennifer thuis. Eerder kan niet. Ze heeft een afspraak bij de fysiotherapeut. Later kan ook niet door haar drukke agenda die vol staat met vrijwilligerswerk. Met één van haar zes katten op schoot, vertelt ze: "Ik wil niet zeggen dat ik me schaam voor mijn uitkering, maar ik vind het wel vervelend. De maatschappij betaalt mij en door vrijwilligerswerk te doen, geef ik iets terug."

"Ik grap wel eens dat ik ben afgekeurd om ambtenaren aan het werk te houden" Jennifer Brouwer

"Zoals je ziet doe ik vrijwilligerswerk voor stichting Zwerfkat Amsterdam. Ik werk ook vrijwillig voor de speeltuinvereniging en ik zit in de dorpsraad, waar ik me onder andere inzet voor betere toegankelijkheid van de openbare ruimte. Het behartigen van de belangen van mensen met een beperking is bijna een fulltime baan geworden. Ik hang zo vaak met de gemeente aan de lijn, dat ik denk dat ze gek van me worden. Ik grap wel eens dat ik ben afgekeurd om ambtenaren aan het werk te houden. 'Heb je haar weer', zullen ze vast zeggen." Meer werken loont niet "Ik werk op het moment acht uur per week tegen betaling, maar ik zou meer aankunnen en meer willen werken, ondanks dat ik ben afgekeurd. Het ding is: ik zit klem. En met mij nog veel meer mensen. Als ik het simpel uitleg, zit het zo. Ik heb nu een uitkering waarmee ik mijn hypotheek kan betalen. Als ik meer ga werken, stopt mijn uitkering. Met mijn progressieve ziekte is het alleen een kwestie van tijd totdat ik weer uitval. Dan word ik herkeurd en krijg ik een nieuwe, lagere, uitkering, waarmee ik mijn huidige leven en huis niet meer kan betalen. Ik ken mensen die in die val zijn gelopen en dat weerhoudt mij ervan om te werken. Waarom kan de overheid mijn uitkering niet tijdelijk uitzetten en later weer aanzetten? Ze zijn hiermee een dief van hun eigen portemonnee." Minister van Gehandicaptenzaken "Ik ben blij dat er ruimte komt voor nieuw beleid met een nieuwe regering, maar ik ben ook sceptisch. Het lijkt alsof geen enkele partij het gehandicaptenbeleid op de radar heeft staan. Dat was anders toen de officieuze post van een minister van Gehandicaptenzaken er nog was. Die adviseerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rick Brink vervulde die post, maar hij stopte begin 2021. Ik mis hem enorm en er kwam niemand in zijn plaats. Ik heb er over nagedacht om hem te vervangen, maar het is te veel werk. Er zou een nieuw iemand moeten worden aangesteld, het liefst officieel." (Aanvullend) Openbaar Vervoer "Als ik die functie zelf zou bekleden, zou een groot aandachtspunt het openbaar vervoer zijn. Er moet meer geld naartoe. Zelf woon ik in een buitenwijk van Amsterdam. Ik merk dat het OV verschraalt, maar er wordt tegelijkertijd bezuinigd op het aanvullend openbaar vervoer (AOV). Hoe moet ik dan nog ergens komen? Overstappen is voor mij lastig en ik zit nog niet eens in een rolstoel. Zolang dit soort dingen niet goed zijn geregeld, kan ik niet goed functioneren in deze maatschappij en voelt het alsof ik geen gelijke rechten heb." Lees hieronder de brief die Jennifer schreef aan de nieuwe regering:

Geachte nieuwe regering, Graag zou ik willen vragen voor echte gelijke rechten voor mensen met een beperking. Neem ons en onze problemen serieus. Het OV en de openbare ruimte worden steeds ontoegankelijker, scholen zijn niet genoeg voorbereid voor leerlingen met een beperking en ook de zorgkosten zijn zo langzamerhand niet meer te betalen. Wij kunnen niet kiezen voor alleen een basisverzekering of een hoger eigen risico, dat kunnen we niet betalen. Helaas wordt de zorgverzekering wel steeds meer en meer uitgekleed. En wat dacht je van de uitkeringen? Dolgraag zou ik ondanks dat ik afgekeurd ben weer meer aan het werk gaan. Maar vanwege de onzekerheid over een nieuwe uitkering als ik weer uitval van het werk, kan ik dus niet zoveel werken als ik zou willen en denk te kunnen. Waarom krijg ik de garantie niet om terug te kunnen vallen op mijn huidige uitkering? Dan weet ik tenminste dat ik mijn hypotheek kan blijven betalen. En over woningen, waarom bouwen we niet standaard levensloopbestendig? Op die manier hoef je niet te verhuizen als je een beperking krijgt door ziekte of simpelweg door ouderdom.

Allemaal gemiste kansen die volgens mij relatief gemakkelijk zijn op te lossen waardoor ik ook meer kan doen in de maatschappij. Jennifer Brouwer