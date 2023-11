De Peiling: huftergedrag moet beboet worden

Een koppel uit Florida keek raar op toen ze op de rekening zagen van het restaurant waar ze zaten. Op de bon stond een bedrag van 50 dollar extra, een boete voor slecht ouderschap. Volgens de eigenaar waren de kinderen slecht opgevoed, zorgden voor veel overlast en het had gezelschap geen respect naar het personeel. Zouden restaurants en winkels allemaal een boete moeten kunnen opleggen voor asociaal gedrag?

Het uitschelden van de scheidsrechter op het voetbalveld of bumperkleven in het verkeer. Hier kun je boetes voor verwachten, maar in de rest van de maatschappij wordt asociaal gedrag vaak niet bestraft.

Een koppel uit de Amerikaanse staat Florida kreeg dus ondanks wél een boete voor slecht ouderschap. Het restaurant had de extra kosten in rekening gebracht omdat de kinderen te luidruchtig geweest zouden zijn en ze waren volgens de eigenaar slecht opgevoed. Op de bon stond: 'toon respect naar het personeel, de eigendommen en naar jezelf. Zonder respect geen service.'

Intimidatie, uitschelden en geen respect

Zouden restaurants, winkels, bioscopen en andere instanties een boete moeten opleggen als iemand asociaal gedrag vertoont? Bijvoorbeeld aan mensen een kassamedewerker uitschelden, barpersoneel intimideren of een vakkenvuller belachelijk maken en geen respect tonen. Aan dit gedrag hangt dan vervolgens een prijskaartje. Hoe denk jij daarover?