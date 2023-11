File vanaf Aalsmeer na ongeluk bij knooppunt Holendrecht: uur vertraging

Verkeer op de A9 richting Diemen kwam vanochtend in een flinke file terecht. Door een ongeluk bij knooppunt Holendrecht stond er vanaf Aalsmeer file. Wie daarin stond, moest rekening houden met een uur extra reistijd. Inmiddels is de file opgelost.

Dat meldt Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk was voor zover nu bekend alleen een motorrijder betrokken, aldus een politiewoordvoerder. Het slachtoffer is onderuit gegaan en achter de vangrails terechtgekomen. Daarbij is hij gewond geraakt.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon onverrichter zake retour. De motorrijder is iets voor 9.00 uur met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend. "Maar hij heeft aangegeven waar hij last had, dus hij was nog aanspreekbaar", aldus de woordvoerder.

Vanwege het ongeluk werden twee van de drie rijstroken afgesloten, twittert Rijkswaterstaat Verkeer werd met maximaal 50 km/u langs het ongeluk geleid.